Одесса, Украина, 22 мая, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Приморский суд Одессы постановил уничтожить более трёх тонн конопли, которая хранится с 2000 года в помещении областного управления СБУ, сообщило 22 мая информационное агентство «УНИАН».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Конопля

Наркотики нашли в конце 2000 года на борту теплохода, прибывшего из Румынии. Коноплю под видом бананов привезли из Колумбии.

По словам начальника следственного отдела СБУ Одесской области, спецслужба не может обеспечить должных условий хранения психотропных веществ, испарения наркотиков распространяются в подсобные и служебные помещения, препятствуя нормальной работе СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в торговле кокаином, завезённым на Украину из стран Восточной Европы.

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