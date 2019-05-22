Киев, 22 мая, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Вечером в понедельник, 21 мая, новый глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может инициировать «референдум о переговорах с Россией по решению донбасского вопроса». Поскольку ранее об этом говорил и сам Зеленский, вероятность принятия именно такого решения весьма велика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Интересна мотивация, изложенная Богданом: «Не только политики должны говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, а президент принял решение, но чтобы и народ принял решение».

Вообще-то депутаты и президент для того и нужны, чтобы проводить в действие волю народа. Кандидаты сообщают, в каком русле собираются действовать, и чем в большей степени их позиция поддерживается гражданами, тем больше у них шансов занять места, на которые они претендуют. И делать то, что они обещали.

На Украине ситуация совсем другая, и новый глава администрации президента, одновременно — юрист олигарха Игоря Коломойского, так к этому привык, что даже об этом забыл. Политики на Украине существуют отдельно от граждан. И спрашивать о чем-либо граждан им может быть нужным лишь иногда. Тогда, когда им самим это выгодно.

В случае с «донбасским вопросом» воля народа совершенно очевидна. За Зеленского голосовали именно ради прекращения войны. Потому что голосовали против Порошенко, который эту войну начал и хотел продолжать. Одновременно с этим Зеленский не давал никаких прямых обещаний, и «предъявить» ему нечего. Вполне обычная для Украины история.

Второй вывод из анонсирования референдума звучит еще менее утешительно. Новая администрация нового президента Украины не собирается решать «донецкий вопрос». Она собирается лишь сделать вид, что она попыталась его решить.

Зеленский ранее уже заявил, что не будет ни амнистии, ни автономии. Это само по себе означает, что не будет и Донбасса в составе Украины. Но Зеленский пошел и дальше. Через полтора часа после инаугурации, даже не начав переговоры с Россией, он уже просил представителей США усилить санкции.

Да и какой вопрос можно вынести на референдум? «Согласны ли граждане Украины, чтобы президент страны вел переговоры с Россией»? Да, очевидно, согласны. Но какие переговоры, по каким вопросам, на каких условиях? Ничего этого не сказано и не может быть сказано при отсутствии переговоров с Москвой. И никакого смысла в таком референдуме нет.

В одном из своих интервью Владимир Зеленский, говоря о референдуме по вопросу о «переговорах с Россией», сказал, что если депутаты помешают президенту провести формальный плебисцит, то можно будет провести… телевизионный опрос граждан.

Да, сделать вид, что поговорил с народом, коллективному Зеленскому удастся. Решить вопрос — нет. Но ведь у него и нет такой цели. Донбасс не нужен Украине. Пока в Киеве не решаются сказать это прямо. Но уже делают всё возможное, чтобы дать это понять.