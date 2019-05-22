Москва, 22 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Российское издательство настольных игр GaGa Games запустило предзаказ на новый тираж и дополнения к кооперативному RPG-проекту (RPG — ролевая игра) «Клинок и Колдовство». Анонс появился в сообществе компании во «ВКонтакте» и на ее официальном сайте. Кампания началась 20 мая 2019 года и продлится в течение месяца. Корреспондент ИА REGNUM узнал подробности новинки.

Сайт pre.gaga.ru Дополнения к игре «Клинок и Колдовство»

По сюжету легендарные герои были возвращены к жизни, чтобы освободить королевство от наступающих сил тьмы. В ходе партии игроки получают очки опыта, которые помогают им восстанавливать свои регалии и получать новые возможности. Время одной сессии — 1,5−3 часа для 2−4 человек.

На вопрос «чем интересна игра» отвечает Артем Ясинский, менеджер проектов издательства GaGa Games:

«Это большое настольное приключение с очень красивыми миниатюрами. Игроки получают возможность прокачать своих персонажей так, как им нравится, и затем обрушивают на врагов всю мочь приобретённых умений.

Каждый герой взаимодействует с миром игры по-своему из-за уникальной предыстории, набора навыков и склонности к использованию определённого оружия и доспехов. Враги, ведомые специальными алгоритмами поведения, становятся достойными соперниками, которые могут «оценить» обстановку на поле боя и удивить новым подлым приёмом. Экшен-сцены в игре сменяют неожиданные происшествия, а диалоги резко прерываются внезапной атакой».

Во время предзаказа можно приобрести два свежих дополнения к игре: в «Запретном портале» игроки разберутся с таинственным культом, несущим повсюду хаос, а в «Пришествии тьмы» герои столкнуться с полчищами нежити и смогут сами почувствовать себя оборотнем или вампиром. И узнают, наконец, секрет великого зла, ради победы над которым они и были воскрешены.

«Клинок и Колдовство» — это локализация мирового настольного бестселлера «Sword and Sorcery» 2017 года. Это настольная RPG со всеми атрибутами, присущими жанру: развитием характеристик персонажей, сбором артефактов, путешествиями и битвой с монстрами. Кампания по изданию игры на портале Kickstarter собрала 517 тысяч долларов, а в международном каталоге BoardGameGeek «Клинок» находится в сотне лучших тематических игр с рейтингом 8,2. Проект отличается большим количеством качественных миниатюр, отдельной книгой историй и необычным геймплеем.