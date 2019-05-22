Москва, 22 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, президент России Владимир Путин поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии. Путин направил Видодо поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

Президент Республики Индонезии Джоко Видодо

Глава российского государства подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога между двумя странами.

Путин выразил уверенность, что деятельность Видодо во главе государства будет способствовать наращиванию сотрудничества России и Индонезии в различных сферах и в решении актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила пару Джоко Видодо — Маруф Амина победителями на выборах 2019 года.

Подробности: Избирком Индонезии объявил результаты президентских выборов