Киев, 22 мая, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Лидером электоральных симпатий на Украине остаётся партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщила социологическая группа «Рейтинг», опубликовав 22 мая результаты опроса.

Ярослав Бурдовицин Владимир Зеленский

Партию Зеленского готовы поддержать 43,8% опрошенных, на втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 10,5%, затем «Блок Петра Порошенко» (8,8%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,3%), «Сила и честь» Игоря Смешко (5,1%), «Голос» Святослава Вакарчука (4,6%), «Радикальная партия» Олега Ляшко (3,3%) и «Оппозиционный блок» — 3,2%. Остальные партии набирают менее 3% голосов.

«Слуга народа» лидирует в качестве «второго выбора» — за неё готовы проголосовать более 11% опрошенных, если их фавориты не будут участвовать в выборах.

Наибольший антирейтинг у «Блока Петра Порошенко» — за эту силу ни при каких обстоятельствах не будут голосовать 51,9% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 21 мая, в нём приняли участие 2 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что на предстоящих досрочных парламентских выборах порог для прохождения в Раду единоразово снизят с 5% до 3%, однако выборы пройдут по закрытым спискам, поскольку парламентарии не хотят менять соответствующие законы.

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