Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В музее современного искусства «Эрарта» 23 мая 2019 года пройдет панельная дискуссия «Будущее города. Люди в новой городской среде». Основной темой встречи будут возможности развития города.

Айтен Юран ИА REGNUM Панорама Санкт-Петербурга.

В мероприятии примут участие вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, вице-президент СПб-ТПП, президент — генеральный конструктор «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», вице-президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Кирилл Соловейчик, глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации города Юлия Аблец, ректор корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, а также вице-президент «BIOCAD» по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Петербурга и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».