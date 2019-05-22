Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. На первомайской акции в Петербурге скандировали лозунги против «Единой России», которые являются экстремистскими, но единороссы этого не заслужили. Такую точку зрения высказал 22 мая спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров в ответ на выступление городского омбудсмена Александра Шишлова, заявившего с трибуны Заксобрания о беспрецедентном нарушении права на свободу собраний при разгоне согласованного шествия одной из колонн 1 мая на Невском проспекте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержания на Невском проспекте 1 мая 2019 года

В своей речи перед депутатами Шишлов также указал на политическую цензуру по отсеиванию плакатов против действующей власти и партии «Единая Россия», безосновательные задержания и призвал, наконец, «научиться соблюдать Конституцию». Ведомственная проверка и проверка СПЧ при президенте обстоятельств, при которых была сорвана акция, а около 60 человек оказались в автозаках, еще не завершилась.

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Однако спикер-единоросс Вячеслав Макаров решил оппонировать Александру Шишлову словами анархиста Михаила Бакунина о свободе человека.

«Свобода слова еще не означает беспредел и оскорбления. Скажите, что это за лозунг: «ЕдРо в помойное ведро?». Где я и как нарушил кодекс офицерской чести? За что в помойное ведро меня? Ладно, но за что полковника Ходоска, полковника Гладунова, полковника Носова, полковника Коваля, полковника Погорелова, подполковника Веру Сергееву?» — заявил Макаров.

Затем он продолжил перечислять всех военных — морских офицеров, спецназовцев и других — которые сегодня составляют львиную долю депутатского корпуса в Петербурге.

«За что, что мы сделали не так, что такие экстремистские лозунги?» — недоумевал Макаров. «Когда идут призывы разрушать, растаптывать, раздавливать? Такие призывы уже были, и к чему они привели — разрушили великую Российскую Империю», — сказал единоросс.

В результате подобных действий, считает Макаров, миллионы людей погибли в начале ХХ века в России, а затем такие действия привели и к развалу «великого нашего любимого отечества — Советского Союза» в начале 1990-х годов. «Тоже аплодировали, когда скандировали. А затем рвались семьи, души человеческие, сердца рвались», — сказал Вячеслав Макаров.

Здесь уже, по его убеждению, пострадали миллиарды людей, потому что СССР не допустил бы нынешнего разгула международного терроризма.

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Затем Вячеслав Макаров упрекнул тех, кто желает отстаивать свои гражданские права в центре города. По его словам, «Единая Россия» ни одного митинга, как партия, в центре еще не провела.

«Почему обязательно надо в центре города? Если нас посылают в Удельный парк, то мы идем и проводим мероприятия там», — резонно рассудил спикер ЗакСа.

Он также воспротивился негативной оценке действий Росгвардии и сотрудников МВД при силовом разгоне шествия. «Мы должны наших полицейских, сотрудников Росгвардии, МВД, я не говорю о ФСБ, беречь и лелеять», — заключил Вячеслав Макаров.

Заметим, 15 мая Макаров упомянул тот же лозунг, счел его недопустимым, однако отказался признать, что это его оскорбило. «Я не пятак, чтобы всем нравиться», — заявил тогда Макаров.