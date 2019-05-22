Москва, 22 мая, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, устанавливающий льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для авиаперелетов внутри РФ в облет Москвы, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет об идее правительства бессрочно установить нулевую ставку НДС на обслуживания авиаперелетов между городами РФ. Сегодня услуги по организации и обслуживанию таких перелетов облагаются НДС по ставке 10% — такие нормы действуют до 1 января 2021 года. При этом большинство авиарейсов проходят через Москву, с использованием столичного узла.

Правительство же предлагает простимулировать развитие авиасообщения между регионами напрямую, в облет Москвы. Если закон будет принят, то услуги по организации и обслуживанию рейсов между регионами будут облагать нулевым НДС. При этом правила для рейсов через Москву сохранятся прежними — услуги по их организации и обслуживанию будут облагаться НДС по ставке 10%.

Как ранее отмечали авторы законопроекта, инициатива приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. Но при этом правительство ожидает, что суммарный бюджетный эффект от поступлений налоговых отчислений в бюджетную систему в 2019—2030 годах превысит размер выпадающих доходов за счет развития региональных воздушных перевозок.