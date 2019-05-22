Владимир, 22 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил ФСБ за операцию по обезвреживанию террористов, обнаруженных на территории региона. Благодарность он опубликовал на своей личной странице в соцсети утром 22 мая.

Владимир Сипягин

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 мая в городе Кольчугино был введён режим контртеррористической операции. В одном из частных домов скрывались преступники, которые, по данным спецслужб, планировали теракт. Местных жителей эвакуировали из близлежащих домов, место обитания злоумышленников блокировали. В ходе перестрелки террористы были нейтрализованы. По словам губернатора, в доме террористов кроме боеприпасов, оружия и экстремистской литературы нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

«Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино. В считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся. Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей.

Я благодарю ФСБ за блестяще проведенную операцию. За то, что предотвратили трагедию, не допустили потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов», — заявил Владимир Сипягин.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, Владимиру Сипягину из-за режима контртеррористической операции пришлось прервать командировку — он направлялся в Москву, где он проходит плановое обучение основам мобилизационной подготовки в военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ. Получив информацию о действиях спецслужб, он срочно вернулся из Москвы в оперативный штаб ФСБ во Владимире.