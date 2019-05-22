Москва, 22 мая, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Проект закона, внесенный всеми фракциями Государственной думы и коллегами из Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Владимировича Путина. Сегодня Совет Госдумы примет решение направить его в рассылку, и уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая — во втором и 30 мая — принять закон», — сказал он.

Володин напомнил, что Путиным поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.