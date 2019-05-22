Анкара, 22 мая, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Центральный банк Турецкой Республики опубликовал данные, согласно которым зарубежные активы Турции на конец марта 2019 года выросли на 4,6% по сравнению с концом 2018 года — до 241,7 млрд долларов. В указанный период внешние финансовые обязательства Турции сократились на 1,5% — до 578,8 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Центральный банк также обнародовал данные о чистой международной инвестиционной позиции Турции. В чистом виде она представляет собой разницу между активами и обязательствами страны. В конце 2018 года этот показатель Турции был отрицательным и составлял 356,2 млрд долларов. В марте 2019 года он достиг 337,1 млрд долларов. По состоянию на март 2019 года доля прямых инвестиций в общем объеме обязательств Турции составила 122,4 млрд долларов, что меньше показателя конца 2018 года на 9,7%. Общий кредитный портфель банков уменьшился на 4,2% до 78,1 млрд долларов, а кредитный портфель остальных секторов — на 2,4% до 104,4 млрд долларов.