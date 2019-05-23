Анкара, 23 мая, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия нового здания турецкого посольства в Гватемале заявил, что Турция активно реализует социально-культурные проекты в Латинской Америке и на Карибских островах. Он прибыл в Гватемалу для участия в III политическом форуме глав МИД стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы (SICA).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр сказал, что в регионе активны не только ведомства, подотчетные МИД Турции, но и такие турецкие организации, как Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). По его словам, открытие нового здания посольства Турции в Гватемале будет способствовать развитию отношений между двумя странами. Мевлют Чавушоглу, в частности, заявил: «Гватемала — один из самых важных стратегических партнеров Турции в Латинской Америке. Отношения между двумя странами продолжают развиваться во всех областях, в частности таких, как торговля и культура». Глава МИД Гватемалы Сандра Джовел, в свою очередь, отметила, что история отношений между двумя странами восходит к эпохе Османского государства. По ее словам, эти отношения углубились после того, как Турция стала наблюдателем в рамках SICA.