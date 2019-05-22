Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Петербуржцы не смогли пронести определенные плакаты на согласованное шествие 1 мая по Невскому проспекту, а затем были задержаны в результате политической цензуры. Об этом заявил 22 мая уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, выступая в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна оппозиционных сил на шествии 1 мая 2019 года

Шишлов объявил произошедшее 1 мая с третьей колонной первомайской демонстрации «разгоном согласованного шествия» и беспрецедентным нарушением прав граждан на свободу собраний. Напомним, в результате около 60 человек оказались в автозаках и были привлечены к административной ответственности.

Многие участники упоминали, что еще на входе в колонну полиция и представители Смольного не пропускали людей с плакатами против «Единой России» или врио губернатора Александра Беглова.

Сам Беглов, выступая в Заксобрании на минувшей неделе, заявил, что чиновники позволили оппозиционерам организоваться в отдельную колонну. «Что касается оппозиции — мы выстроили колонну, дали сопровождение, разрешили провести митинг на площади Ленина и шествие по Литейному проспекту», — сказал врио губернатора, подчеркивая, что организаторы нарушили правила проведения акции и скандировали оскорбительные лозунги, на что им права никто не давал.

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Однако, по мнению Александра Шишлова, несколько проблем городским властям все еще предстоит «осознать и преодолеть».

«Следует наконец понять, что в соответствии с законом организаторы публичного мероприятия не должны просить у представителей исполнительной власти какого-то «разрешения» собраться и тем более согласовывать свои лозунги и требования. Организаторы лишь уведомляют о проведении мероприятия, а органы исполнительной власти — цитирую закон — «обязаны назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору содействия в проведении публичного мероприятия». Таким образом, представители исполнительной власти не «разрешают» проводить публичные мероприятия, а обязаны содействовать. Не представители власти определяют, что можно, а что нельзя скандировать, изображать, писать на плакатах. Ограничения определяет закон», — сказал петербургский омбудсмен.

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Он напомнил, что всё первомайское шествие в Петербурге было разделено на три колонны: «Единой России» с профсоюзами, левых сил, либеральных и демократических движений. И если участники первых двух колонн смогли реализовать свое право на свободу собраний, несмотря на гораздо более острые лозунги во второй колонне, по свидетельству депутата-коммуниста Владимира Бортко, то участники третьей колонны столкнулись с проблемами с самого начала.

«Это очередь на досмотр личных вещей, средств наглядной агитации. Политическая цензура средств наглядной агитации, отказ в пропуске на публичное мероприятие людей с плакатами, которые чем-то не понравились должностным лицам, осуществляющих досмотр — это грубое нарушение прав граждан на свободу собраний, свободу слова и свободу выражения мыслей», — сказал Александр Шишлов.

Он добавил, что лично предпочитает, чтобы плакаты не носили оскорбительный характер, но если они не нарушают закон, то их изъятие и задержание тех, кто их несет, вряд ли можно назвать правомочным.

Кроме того, решать, какие средства агитации не соответствуют целям мероприятия — а такой аргумент приводили представители Смольного при изъятии баннеров — могут только организаторы, но никак не представители органов власти или сотрудники полиции, подчеркнул Шишлов.

Омбудсмен заявил, что третья колонна фактически с самого начала находилась «под конвоем» из огромного числа полиции и росгвардейцев в шлемах, особенно по сравнению с числом силовиков, сопровождавших остальные колонны. «При этом мы все знаем, что сотрудники полиции и Росгвардии умеют эффективно и тактично, с открытыми человеческими лицами обеспечивать порядок в несравнимо более сложных и многолюдных мероприятиях, свежий пример — акция «Бессмертный полк» 9 мая», — добавил омбудсмен.

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Шишлов заявил, что некоторые ответы из Смольного на его запросы «вызывают недоумение». Оказывается, комитет по законности не принимал решение о задержке согласованного времени начала движения колонн, это сделали организаторы. Решение о прекращении шествия комитет тоже не принимал. «Организаторы шествия лишь были проинформированы о невозможности продолжения движения, после этого ими были приняты решения о досрочном прекращении мероприятия, и организаторы уведомили представителей комитета», — процитировал Шишлов.

Особо его озаботили сами силовые задержания участников, которые проводились безосновательно и без предупреждения. Так, одними из первых были задержаны барабанщик, несколько человек с карикатурой на чиновников, содержание которых изначально не вызвало вопросов, некоторые получили травмы при задержании.

Александр Шишлов заявил, что Смольный продолжает препятствовать гражданам в реализации их конституционных прав на свободу собраний.

«На практике изменений к лучшему не видно. Последний пример — в минувшее воскресенье. Исполнительная власть отказала в проведении митинга на площади Ленина сотням участников Российского социального форума под предлогом того, что там весь день будет проходить спортивное мероприятие. Как оказалось, мероприятие состояло в том, что шестеро человек играли в футбол», — сказал Александр Шишлов.