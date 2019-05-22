Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 мая, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Переславский районный суд по иску прокурора обязал администрацию городского округа Переславль-Залесский оборудовать дорогу, соответствующую требованиям закона, и открыть маршрут школьного автобуса в деревню Чашницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение суда от 25 февраля 2019 года вступило в законную силу.

Pixabay.com Молоток судьи

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в деревне Чашницы, находящейся в нескольких километрах от Переславля, сложилась ситуация, что дети не могут добраться до школы. Автобус не может проехать в деревню из-за отсутствия нормальной дороги и разворотной площадки перед остановкой. В деревне постоянно живут всего двое мальчиков-школьников, и власти не спешили решать проблему подвоза. В результате дети ходили в школу пешком.

После того как история стала достоянием общественности, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил отремонтировать дорогу и обеспечить детей школьным автобусом. Однако пока этого не произошло.

В январе этого года переславский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Переславля об обязании оборудовать дорогу, соответствующую требованиям для маршрута регулярных перевозок. Суд поддержал требования прокуратуры и вынес решение о том, что дорога должна соответствовать всем требованиям, а школьный маршрут должен быть открыт. Остается снова ждать, пока администрация городского округа Переславля-Залесского исполнит решение суда и поручение губернатора.

Стоит отметить, что эффективного механизма исполнения подобных решений судов нет. Власти обычно ссылаются на отсутствие денег в бюджете. Так, в Ярославле вынесено несколько десятков решений о ремонте дорог, но они не исполняются.