Благовещенск, 26 апреля, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома «Восточный». Трансляцию запуска 26 апреля ведёт корпорация «Роскосмос».

Ракета выведет разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию. Далее «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Спутники будут доставлены на орбиты высотой около 450 км.

Выведение спутников разгонным блоком будет продолжаться около четырёх часов, аппараты будут отделяться в несколько этапов небольшими группами. Всего запланировано девять отделений, после чего спутники выйдут в заданные точки, используя собственные двигатели.

Этот запуск посвящён 60-летию полёта первого космонавта Юрия Гагарина в космос. На эмблеме спутников OneWeb изображена фотография первого космонавта Земли. Это уже третий запуск спутников OneWeb с космодрома «Восточный».

Договор между компаниями OneWeb и Arianespace (французская компания, выступающая оператором запусков) предполагает в 2020—2022 годах запуск 16 ракет-носителей «Союз» с космодромов Куру, «Восточный» и Байконур. До сегодняшнего дня были выполнены пять запусков: два с «Восточного», два с Байконура и один с Куру. На орбите находятся 146 спутников. После завершения сегодняшней космической операции число спутников на орбите Земли возрастёт до 182.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выводе на старт ракеты-носитель «Союз-2.1б» на космодроме «Восточный».