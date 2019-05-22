Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Субсидии из регионального бюджета на общую сумму свыше 3,8 млн рублей предоставлены десяти компаниям и мастерам Ленинградской области, которые изготавливают сувениры, посуду, предметы быта и интерьера, хозяйственные и декоративные керамические изделия ручной работы, авторские изделия из кожи.

Lenobl.ru Изделия народных промыслов Ленобласти

Как сообщили 22 мая в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти, получателям субсидий компенсирована часть расходов на приобретение материалов и аренду торговых площадей. Размер субсидий составил от 90 до 500 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в Ленинградской области в сфере художественных промыслов и ремесел действуют более 150 предпринимателей. В 2019 году общий объем субсидирования народных художественных промыслов увеличен до 8 млн рублей. Кроме того, расширен перечень выставок и ярмарок, где при региональной финансовой поддержке мастера могут представить свои изделия и ремесленное творчество.

Всего в текущем году комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределит субсидии по 12 направлениям. Прямые субсидии для малого и среднего бизнеса составят более 330 млн рублей.