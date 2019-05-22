Тюмень, 22 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Способность различных пищевых жиров усиливать адаптацию центральной нервной системы к геомагнитным возмущениям в Арктике изучили российские учёные, сообщает 22 мая пресс-служба Тюменского государственного университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Проведя исследования на 105 взрослых самцах крыс линии Вистар, учёные установили, что самым эффективным средством для адаптации ЦНС является жир рыбы щекур. Она относится к роду сиговых и обитает в северных реках России, на Камчатке и в Сибири.

«Качественный состав жиров в рационе питания повышает адаптационные возможности нервной системы к геомагнитному фактору, так как липиды определяют функциональное состояние мембраны нейроцита», — пояснил один из авторов исследования, заместитель директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов.

Опыты показали, что поведенческая активность в группе, получавшей рацион, обогащенный жиром щекура, больше (фиксировались пройденное расстояние, скорость движения и поисковая активность). Кроме того, у этих животных наблюдался наименьший уровень стресса.

Отмечается также, что следующее исследование, в котором приняли участие здоровые коренные жители Арктики в магнитовозмущенные дни, подтвердило необходимость употребления щекура не менее трех раз в неделю.

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