Ростов-на-Дону, 22 мая, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в деле бывшего начальника отдела по делам инвалидов министерства труда и социального развития Ростовской области Нелли В. Октябрьский районный суд назначил экс-чиновнице наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, передаёт ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Бывшая госслужащая признана виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В поле зрения правоохранительных органов она попала в 2017 году, когда оказала содействие коммерческой организации, победивших в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях. Работы проводились в рамках реализации программы «Доступная среда».

По некоторым данным, строительная компания ООО «Диволан» в результате заключила четыре госконтракта с министерством соцзащиты.

Отблагодарил руководитель фирмы чиновницу в период с июля 2016 года по март 2017 года, поставив в её квартиру мебель стоимостью 480 тыс. рублей, а также передал 50 тыс. рублей.

Отбывать наказание Нелли В. будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,06 млн рублей.