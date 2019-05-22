Куала-Лумпур, 22 мая, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Малайзии на 88 году жизни скончался бывший король и пятый султан Паханга Ахмад Шах, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

Keehuachee.blogspot.com Ахмад Шах с упругой Султаной Калсом бинти Абдуллой

Отец действующего правителя Паханга Абдуллы II скончался в больнице в 8:50 по местному времени. Руководство страны выразило свои соболезнования семье бывшего монарха.

Напомним, Ахмад Шах родился в 1930 году, регион Паханг он возглавил в 1974 году, а государство в 1979 году.

Малайзия является конституционной монархией, трон которой занимает выборная кандидатура, которая выдвигается от девяти штатов государства, возглавляемых султанами. Король меняется каждые пять лет.