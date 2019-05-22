Красноярск, 22 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Владимир Коптев-Дворников прокомментировал итоги двухдневного публичного обсуждения в Красноярске этапов федерального проекта «Чистый воздух».

Пресс-служба компании «Норникель» Чистый воздух для россиян — «вполне достижимая задача»

Федеральный проект «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология», который появился для исполнения указа президента РФ. Программа призвана до 2024 года сократить суммарный объем выбросов от промышленных центров страны на 20%. В программу попали 12 городов, среди которых Красноярск, где планируется уменьшить вредные выбросы на 22%, а также Норильск, в котором выбросы уменьшатся на рекордные 75%.

Во время общедоступного семинара в Красноярске участники обсуждали различные темы: о программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с печным отоплением, о мерах по снижению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, о борьбе с несанкционированными выбросами, о внедрении наилучших доступных технологий (НДТ). Самой интересной темой обсуждения стали итоги реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Красноярска и Норильска за 2018 год и 1 квартал 2019 года.

По словам сопредседателя Экологической палаты России, члена правления Экофонда СФУ Владимира Коптева-Дворникова, универсальных рецептов для преодоления накопленного экологического ущерба не существует.

«В Красноярске жители периодически сталкиваются с эффектом «черного неба», но вклад в него осуществляют несколько источников-загрязнителей — промышленность, частное печное отопление и личные автомобили. Если у промышленников есть четкий план по сокращению выбросов и внедрению НДТ, например СГК достроила свою мега-трубу над ТЭЦ, то проблемы со стороны частного сектора пока труднорешаемы», — заключил Коптев-Дворников.

В то же время, по словам эксперта, беспрецендентный объем финансирования федерального проекта и четкий план его реализации говорят о выполнимости задачи. «Чистый воздух для граждан — это вполне достижимая задача. Здесь интересен опыт Норильска, в котором промышленники пошли на огромные расходы и попросту снесли морально и технологически устаревший Никелевый завод в черте города. Это уже дало на 25% больше чистого воздуха норильчанам. И это только начало, ведь «Норникель» вкладывает в модернизацию производства около 1 трлн рублей, и можно с уверенностью сказать, что воздух в Норильске скоро станет полностью чистым», — рассказал сопредседатель Экологической палаты РФ.

Непосредственно в Красноярске благодаря программе «Чистый воздух» выбросы к 2024 году сократятся на 43 тысячи тонн. Запланированные расходы 68 млрд 700 млн рублей, из которых 8 млрд 700 млн — это средства федерального бюджета, 1 млрд 250 млн — краевые деньги, остальные 58 млрд — инвестиции компаний СГК, РУСАЛ, «Красноярский цемент» и РЖД.