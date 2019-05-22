Власти Москвы назвали причину возможных заторов в центре
Москва, 22 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Автовладельцам следует отказаться от поездок в центр Москвы 22 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.
Садовое кольцо. Москва
«С движением в городе будет сложно», — предупредили ЦОДД в Twitter.
Причиной возможных заторов могут стать встречи госуровня, из-за которых возможны ограничения. Также в ЦОДД напомнили, что в центре Москвы «много копают».
22 мая в столицу России совершает официальный визит премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Ему предстоят встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения в Москве оценивается в шесть баллов.