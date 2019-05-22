Красноярск, 22 мая, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 22 мая прокомментировал информацию о предполагаемом повышении зарплаты чиновникам и заявил, что сам он в повышении зарплаты «не нуждается».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Действительно, правительством разработан законопроект, касающийся изменения системы оплаты труда госслужащих, всей системы. И такая необходимость давно назрела, коль скоро этот закон действует уже 14 лет, в него внесено порядка 20 разного рода изменений. Поэтому нам надо посмотреть на реалии жизни и сделать этот закон более понятным, простым и, что не менее важно, стимулирующим», — сказал Усс. Видео с его ответом на вопрос журналистов публикует газета «Наш Красноярский край».

Что касается заработной платы губернатора, то мнение Усса по этому поводу таково:

«Моё мнение совершенно понятно. Усс в повышении заработной платы, так уж получилось, не нуждается. Поэтому пока я буду губернатором Красноярского края, заработная плата моя должна оставаться такой, какая она есть. И я надеюсь, что и мои коллеги, и, соответственно, депутаты Законодательного собрания в рамках работы над этим законопроектом моё мнение учтут, это будет именно так».

Напомним, 21 мая в красноярских массмедиа появилась информация о том, что краевое правительство внесло в Заксобрание законопроект о повышении зарплат госслужащих, в том числе губернатора. Как передавал «7 канал», законопроект предусматривает повышение оклада госслужащих, например, губернатору и председателю Заксобрания предполагается надбавка в 21%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также краевые власти считают, что должны вырасти зарплаты красноярских чиновников, осуществляющих свои полномочия в Москве.

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Добавим, за 2018 год губернатор Красноярского края Александр Усс, согласно сведениям о доходах, заработал 21,95 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем по итогам 2017 года. Тогда Усс отчитался о доходах в размере 221,6 млн рублей. Однако уточнялось, что тогда он получил наследство в размере 192,9 млн рублей.