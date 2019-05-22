Киев, 22 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Во вторник и среду, 21 и 22 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, назначив новых руководителей своей администрации, главу Генштаба вооруженных сил и нескольких собственных помощников.

Gov.ua Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Как и ожидалось, ключевой пост главы администрации получил «человек Игоря Коломойского», юрист украинского олигарха Андрей Богдан. Предположение о том, что именно он займет этот пост, появилось давно, но в «команде Зеленского» длительное время опровергали такую вероятность и вообще влиятельность Богдана. Как выясняется, в очередной раз лгали.

С Коломойским связаны и другие, довольно неожиданные назначения. Новым главой Генштаба стал Руслан Хомчак. Это вызвало удивление — Хомчака считают одним из виновников «иловайского котла». Однако иловайскую «операцию» Хомчак разрабатывал совместно с основным бизнес-партнером Коломойского Геннадием Корбаном. Дружба прежде всего.

Одновременно с «людьми Коломойского» в новом составе администрации обильно представлены и «люди Зеленского». Сооснователь «Квартала 95» Сергей Шефир — первый помощник президента. Юрист «Квартала 95» Сергей Трофимов — первый заместитель руководителя администрации. Сценарист «Квартала 95» и сериала «Слуга народа» Юрий Костюк — заместитель главы администрации.

Будет в администрации и еще несколько «сценаристов», не имеющих прямого отношения к «Кварталу 95», но, очевидно, знакомых Зеленскому по предыдущей работе. В частности, еще два ключевых поста в администрации займут кинопродюсер и специалист по диджитализации.

Обращает на себя внимание политическая «последовательность» большинства новых назначенцев, причем как представителей Коломойского, так и сценаристов. К примеру, Андрей Богдан пытался стать депутатом парламента сначала от партии Ющенко, потом от партии Порошенко. Новый заместитель главы администрации Кирилл Тимошенко, отвечавший за медийную составляющую кампании Зеленского, ранее работал на Порошенко и Юрия Луценко. В новом составе администрации, согласно известной шутке, немало лауреатов ордена «За неоднократную верность».

И обращает на себя внимание, что все без исключения новые первые лица администрации всегда были наемными сотрудниками и никогда не были руководителями. Что возвращает наблюдателей к вопросу, кто же на самом деле в этой администрации будет принимать решения.

Что получится из сочетания помощников олигарха и талантливых сценаристов, остается только гадать. Видимо, помощники олигарха будут разрабатывать бизнес-планы, а сценаристы — обеспечивать правильную подачу. Так или иначе, непохоже, чтобы сочетание это было создано ради отстаивания интересов граждан Украины.