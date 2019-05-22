Токио, 22 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Sony Corp считает производство смартфонов незаменимым для своего портфеля брендов, сказал генеральный директор компании, отвечая на призывы некоторых инвесторов отказаться от убыточного бизнеса. Об этом сообщает 22 мая Reuters.

Steve Maw Sony

Бизнес бытовой электроники Sony «сосредоточился с момента основания на развлечениях, а не на повседневных потребностях, таких как холодильники и стиральные машины, — сказал Кенитиро Йошида группе журналистов. — Мы рассматриваем смартфоны как оборудование для развлечений и компонент, необходимый для обеспечения устойчивости нашего аппаратного бренда».

Он подчеркнул, что молодые поколения больше не смотрят телевизор, используя вместо него смартфон. Поскольку Sony стремится сделать бизнес прибыльным в следующем финансовом году, представители компании прекратили производство на своем Пекинском заводе и оптимизировали некоторые операции по продажам во всем мире.

По его словам, Sony усиливает игровые функции своих смартфонов, чтобы привлечь клиентов своего успешного игрового проекта PlayStation.