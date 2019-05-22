Ярославль, 22 мая, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Планы властей Ярославля перевести весь городской транспорт на регулируемый тариф лишит возможности обновлять автопарк. Об этом представители частных перевозчиков заявили на заседании рабочей группы по функционированию городского пассажирского транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутное такси в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Ярославля заявил о намерении властей отказаться от транспорта, работающего по нерегулируемому тарифу (маршрутных такси). По мнению мэрии, все перевозчики, как муниципальные, так и частные, должны работать по регулируемому тарифу. Глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин привел в пример как раз муниципальный транспорт, работающий по регулируемому тарифу, парк которого изношен почти полностью.

«Система улучшения перевозок только за счет перехода на регулируемый тариф не работает. Как формируется регулируемый тариф? Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов берет документы предприятия, анализирует их и дает заключение, причем берутся данные за предыдущий год без учета рентабельности. То есть если мы переходим на регулируемый тариф, мы поставим крест на обновлении пассажирского транспорта города окончательно. Предприятие, которое работает по регулируемому тарифу (муниципальное ПАТП-1 — ИА REGNUM ), — у них нет денег на развитие, оно не обновлялось уже в течение многих лет. Частники чем отличаются от муниципального транспорта — тем, что они сами распределяли эти расходы и смотрели, какой тариф им установить. Если мы откажемся от этой возможности спасать перевозки, это будет только хуже для города», — сказал Александр Болтовнин.

Мэр Ярославля Владимир Волков возразил, что с приходом нового руководства автопарк муниципального «ПАТП-1» начал обновляться: заказано 10 новых автобусов, активизировался ремонт. Правда, не уточнил, за счет каких средств это сделано, так как в прошлые годы предприятие регулярно получало убытки. По словам мэра, частным перевозчикам не надо опасаться «передела рынка», мэрия хочет только лишь улучшить работу транспорта.

«У нас задача одна у всех — это повышение качества и перевозок и безопасность. Мы слышим бизнес и ваши интересы учитываем. Но вы должны слышать нас. Мы вместе на территории города работаем. Нам не нужно ничего ни у кого забирать. У нас есть свои предприятия, и нам их нужно развивать. Но тот транспорт, который у нас находится под контролем только де-юре, а все управление, обновление в вашей зоне ответственности, — нам на это глаза закрывать нельзя. Технику нужно обновлять, улучшать качество перевозок, ходить по расписанию», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.