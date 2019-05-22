Москва, 22 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел сожалеют, что Совет Безопасности ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проведения заседания заключалась в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тому, что закон о госязыке носит дискриминационный характер в отношении русскоязычного населения и национальных меньшинств Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия инициировала обсуждение в СБ ООН украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в конце апреля. Однако данная инициатива была заблокирована, шесть стран высказались против: помимо Британии, такую позицию заняли Соединённые Штаты, Германия, Франция, Бельгия и Польша.