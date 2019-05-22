Братислава, 22 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии собрал более 400 тыс. зрителей, опередив по этому показателю турниры в Швеции, Финляндии и России в предыдущие годы.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

Матчи группового турнира, который завершился 21 мая, посетили 405 677 зрителей. Игры проходили в Братиславе (233 402 тыс. зрителей) и Кошице (172 275). С 2012 года в рамках этого этапа проходит 56 матчей в двух группах, куда входит по восемь команд.

В Швеции в 2012 году групповой этап собрал 357 тыс. зрителей, в Финляндии в 2013 году — 361 тыс., в России в 2016 году — 340 тыс. зрителей. В Дании в 2018 году показатель был выше — 439 тыс. человек, однако рекорд принадлежит чешскому турниру 2015 года, на матчах которого побывали около 742 тыс. человек.

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