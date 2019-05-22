Ростов-на-Дону, 22 мая, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Так, по неофициальной информации, крупный донской чиновник проведёт в следственном изоляторе два месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как предполагает ряд региональных массмедиа (со ссылкой на собственные источники), на роль Сидаша в деле о «золотом» песке для «Ростов-Арены» указал задержанный ранее бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов. Он выразил готовность сотрудничать со следствием.

По имеющимся сведениям, замгубернатора якобы знал о произошедшей подмене крупнозернистого песка на более дешёвый.

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ИА REGNUM напоминает, что Сергей Сидаш стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (по ч. 3 ст. 286 УК РФ). Под контролем замгубернатора велось строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Сидаш родом из Актюбинской области. Согласно биографической справке, размещённой на официальном сайте правительства Ростовской области, окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище. Служил в Вооруженных Силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ.

В Ростовской области с 2010 по 2015 год работал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства, затем в течение года был советником губернатора. Заместителем губернатора Сидаш был назначен 27 сентября 2016 года.