Москва, 22 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Apple в своих «Картах» исправила принадлежности Крыма и маркирует его Россией, а не Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

«По Apple-«картам» устранены замечания, которые были у Государственной думы», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Депутаты Госдумы обратили внимание на то, что в предустановленном в смартфонах производства корпорации Apple приложении «Карты» город Севастополь и Крым указан как украинская территория, что недопустимо. На некоторых гаджетах корпорации аналогично отображается город Симферополь.

На заседании 5 февраля депутаты Госдумы обратились к Генпрокуратуре с просьбой проверки соблюдения Конституции РФ корпорацией Apple.