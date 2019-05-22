Якутск, 22 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Магазины Якутии продолжают шокировать ценами на продукты питания. На этот раз отличился элитный магазин Якутска, где литр безлактозного молока можно купить за 395 рублей, 125 граммов рукколы стоят 450 рублей, а шпината — 420, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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Подборку цен в одном из магазинов Якутска опубликовало ИА SakhaDay. Больше всего шокирует стоимость шестикилограммового хамона — 76 200 рублей. 350 граммов киноа в элитной торговой точке продают за 416 рублей, 250-граммовая банка консервов из кролика, баранины, утки или индейки — 500−600 рублей в зависимости от вида мяса и добавок. Килограмм черешни обойдётся покупателям в 1050 рублей, а 330 мл фруктового йогурта — в 216−282 рубля.

«Дорогие продукты продаются в этом магазине в отдельном закутке, чтобы не смущать обычных покупателей», — подчёркивает издание.

«Значит есть спрос», — комментируют жители республики такие цены в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посетившие этот магазин покупатели были шокированы ценой кефира в 740−750 рублей в зависимости от уровня жирности. Этот же кисломолочный напиток в Москве стоит 65−85 рублей за литр.

Напомним, ранее в Якутии ценники шокировали в отдалённых труднодоступных населённых пунктах в районах Крайнего Севера. Так, в декабре 2017 года в сёлах Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района Якутии мандарины продавали по цене 800 рублей за килограмм, яйца — по 300 рублей за десяток. А в Олёкминске в декабре 2017 года свежая черешня стоила 3850 рублей за килограмм.