Киев, 22 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Вечером во вторник, 21 мая, в эфире одного из украинских телеканалов новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, почему новый президент страны Владимир Зеленский в первый же день своего президентства призвал США усилить санкции против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе. Украина

Из объяснений Богдана следует, что Россия, дескать, не соглашается вести переговоры «по предложенным инициативам», в частности, не хочет освобождать нарушивших границу и арестованных моряков, а потому в администрации Зеленского решили придерживаться «политики кнута и пряника».

Такой ответ может иметь только три объяснения.

Либо коллективный Зеленский, то есть сам новый президент Украины и его многочисленные советники и помощники — экстрасенс и ясновидящий, и это позволяет ему делать выводы о намерениях России через полтора часа после инаугурации, до каких-либо назначений и уж тем более до каких-либо переговоров.

Либо коллективный Зеленский ставит знак равенства между собой и администрацией президента Порошенко, не собирается менять ни цели, ни методы, а потому и воспринимает неудачи «переговоров» Порошенко, как собственные неудачи.

Наконец, третий вариант — коллективный Зеленский вообще не ставит перед собой цель вести какие-либо переговоры и добиваться каких-либо целей, и, кроме того, считает своих сограждан людьми неумными и неспособными понять, что о неудаче переговоров нельзя говорить до начала переговоров.

И из трех возможных вариантов сколько-нибудь реальным видится только один.

Фраза про «политику кнута и пряника» из уст украинского политика применительно к России может вызывать разве что смех (его и вызывает), хотя надо отметить, что Богдан уточнил: кнут находится в евроатлантических руках, а Украина будет только взывать к этому кнуту.

Россия вместе с народными республиками Донбасса может увидеть в этих заявлениях еще одно подтверждение тому, в чем, в общем, никто и не сомневался: никакого прогресса не будет, потому что у новой украинской администрации просто нет такой цели. Договариваться с Киевом невозможно, не о чем и незачем.

В свою очередь граждане Украины должны сделать вывод, что чуда не случилось. Они голосовали за Зеленского, чтобы в стране не было войны и не было коррупции. Перераспределение финансовых потоков — небыстрый процесс, хотя первые назначения Зеленского уже показали, «велика» ли вероятность реальной борьбы с коррупцией. А вот в отношении мира и «восстановления целостности страны» уже все должно быть понятно.