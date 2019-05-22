Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 10:59 — ИА Регнум. С 22 мая по 21 июля в Санкт-Петербурге будет проходить одно из самых масштабных культурных акций 2019 года — XXVII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». По традиции все концерты состоятся на площадках организатора музыкального форума — Мариинского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Первый же день фестиваля, 22 мая, будет ударным. В Концертном зале выступит оркестр Мариинского театра: прославленный коллектив под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнит Восьмую симфонию Густава Малера, «Мессу поминовения» Родиона Щедрина и «Концерт для клавира с оркестром» Иоганна Себастьяна Баха. На Исторической сцене пройдет вечер американской хореографии «Серенада. В ночи. Push come to Shove» с участием Алины Сомовой, Романа Белякова, Кимин Ким, Марии Ширинкиной и других. В Мариинском-2 с программой из произведений Скарлатти, Метнера и Равеля выступит французский пианист Люка Дебарг.

В программе фестиваля десятки представлений. Среди них концерт лауреатов Международного конкурса имени Елены Образцовой, выступление известного скрипача Миуры Фумиаки и юной пианистки Александры Довгань, балеты «Шурале» и «Легенда о любви», премьера оперы «Девушка с запада», концерты «Берлиоз. Осуждение Фауста» и «Глинка. Шуберт» и многие другие музыкальные события.