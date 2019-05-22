Страсбург, Франция, 22 мая, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск российского журналиста Леонида Свиридова на решение Польши лишить его статуса резидента Европейского союза, сообщил 22 мая РИА Новости со ссылкой на письмо из канцелярии ЕСПЧ.

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«Трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов», — говорится в тексте письма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова выслали из Польши без объяснения причин. Известно, что агентство внутренней безопасности Польши сочло пребывание российского гражданина в стране «серьезной угрозой для безопасности государства».