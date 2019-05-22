Москва, 22 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. У здания Московской городской думы проходит пикет жителей столицы, выступающих против законопроекта об электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. В акции принимает участие её инициатор депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Парламентарий сообщила, что москвичи пришли сдать письма в знак несогласия с новыми правилами.

Как корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева, электронное голосование можно считать концом любых выборов вообще.

«Проверить его в принципе невозможно. При электронном голосовании «Единая Россия» может рисовать результат выборов по своему усмотрению», — считает депутат.

Напомним, 22 мая Мосгордума во втором чтении принимает закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

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