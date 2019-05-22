Екатеринбург, 22 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Ветеранам Великой Отечественной войны стоит тоже обеспечить ежегодные выплаты, как уже делается в случае с участникам и инвалидами войны. Об этом заявил глава екатеринбургского совета ветеранов Федор Ледерер на заседании городского оргкомитета по организации Дня Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ветераны.

Ледерер напомнил, что по указу президента участники и инвалиды Великой Отечественной ежегодно получают по 10 тысяч рублей.

«Хотелось бы, чтобы на следующий год и категория ветеранов была не забыта. Может, сделать выплату чуть-чуть поменьше, но всё равно. Озвучиваю пожелание ветеранов», — сказал руководитель.

Ледерер признал, что ветеранов осталось в живых намного больше, чем участников и инвалидов войны. Это и могло стать причиной того, что им не выделили выплаты.

Напомним, в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войны. Ожидается, что в честь юбилея в Екатеринбурге установят новый памятник труженикам тыла.