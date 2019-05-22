Джакарта, 22 мая, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, занимавший пост главы государства с 2004 по 2014 годы, поздравил пару Джоко Видодо и Маруф Амина, победившую на выборах 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Сусило Бамбанг Юдойоно выразил поддержку выбранному правительству под руководством президента Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина.

«Примите мои поздравления Джоко Видодо и Маруф Амин. Я приветствую и полностью поддерживаю доверие людей, оказанное вам обоим в руководстве Индонезией в течение следующих пяти лет», — говорится в заявлении бывшего президента.

Сусило Бамбанг Юдойоно также выразил надежду, что выборы 2019 года завершатся мирно и нация незамедлительно двинется вперед, чтобы построить лучшее будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия Индонезии объявила о победе действующего главы Индонезии Джоко Видодо, который получил поддержку 55,5% избирателей.