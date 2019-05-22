Чэнду, Китай, 22 мая, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Вторая железнодорожная линия, связывающая Тибетский автономный район Китая с другими частями страны Сычуань — Тибет, предоставит возможность эксплуатации скоростных поездов скоростью до 200 км/ч, сообщает 22 мая издание China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Компания China Railway Eryuan Engineering Group Co Ltd., которая занимается строительством линии, опубликовала черновой план, согласно которому поезда по всей протяженности линии Сычуань — Тибет смогут двигаться со скоростью 200 км/ч за исключением ряда участков, где скорость будет ограничена 160 км/ч.

Протяженности линии составил 1600 км, и ее строительство стартует в Чэнду, столице провинции Сычуань, затем пройдет через города Яань и Кандин, а затем достигнет Тибета через город Чамдо, а конечной точкой маршрута станет столица Тибета Лхаса.

Участок дороги Яань — Ньинчи, как предполагают инженеры, станет одним из самых сложных железнодорожных проектов в мире, поскольку он проходит через южный участок Тибетского нагорья и пересекает сразу несколько сложных геологических зон.

Как стало известно несколько ранее, вся протяженность проекта на 80% состоит из тоннелей и мостов, а суммарный перепад высот превысит 16 тыс. метров, что эквивалентно двум высотам самой высокой в мире горы Эверест. По завершению строительства линии, время путешествия между Чэнду и Лхасой сократится с 48 до 13 часов.