Севастополь, 22 мая, 2019, 10:31 — ИА Регнум. С 22 по 31 мая в Севастополе будет проходить XХVIII Международный кинофорум «Золотой Витязь». Он будет посвящен пятилетию воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой Витязь

Конкурсная программа форума насыщена и разнообразна: фильмы будут бороться за призы в шести номинациях — игровые, анимационные, документальные короткометражные, документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие ленты. Всего будет представлены 181 работа режиссеров из 24 стран.

Откроется форум молебном в Кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Торжественная церемония состоится в Русском драматическом театре им. А.В. Луначарского. На ней будет вручена высшая награда МКФ «Золотой Витязь» — Золотая медаль имени С.Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф». В 2019 году ей удостоены народный артист России Василий Ливанов и режиссер-документалист, президент «Краснодарской киностудии имени Н. Минервина», член правления Союза кинематографистов России Валерий Тимощенко.

23 мая в Севастополе будет заложена «Звездная аллея Международного кинофорума «Золотой Витязь». В этот день известные актеры, кинематографисты и деятели культуры посадят именные деревья.

В рамках кинофорума состоятся гала-концерт популярных артистов кино и театра, творческие вечера, конференция «Государственная культурная политика — будущее России».

Международный кинофорум «Золотой Витязь» основан народным артистом России Николаем Бурляевым в 1992 году.

Напомним, что в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» также проходят театральный, литературный и музыкальный фестивали.