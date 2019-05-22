Астана, 22 мая, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Земля в Казахстане должна принадлежать тем, кто на ней работает. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Кустанайскую область, сообщает издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Глава государства ознакомился с производственными показателями товарно молочной фермы ТОО «Олжа Садчиковское». Токаев высоко оценил вклад региона в развитие аграрной отрасли в Казахстане.

«Земля иностранцам (в Казахстане) продаваться не будет», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Кустанайскую область. В рамках поездки глава государства принял участие в форуме российско-казахстанской молодежи.

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