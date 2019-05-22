Москва, 22 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Месячная зарплата в полмиллиона — это много для большинства наших сограждан, но не для крупных чиновников, директоров, менеджеров в корпорациях, отметил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованные вакансии с зарплатой в несколько сотен тысяч рублей, он пояснил:

Веникс Ян Баптист. Портрет джентельмена со слугой

«Уровень зарплат, предлагаемый элитной обслуге, конечно, никак не связан с общей ситуацией на рынке труда. Полмиллиона в месяц — это много для большинства наших сограждан — но не для крупных чиновников, директоров, менеджеров в корпорациях (в госкорпорациях тоже). Да и множества бизнесменов самого простого разбора. Таковым, по сути, является владелец грузовика. Про няню тоже понятно — в Штатах специалист высокого уровня запросит куда больше, чем четыре тысячи долларов.

А вот про батлера интереснее. Занятно само по себе наличие таких вакансий, предполагающих продвинутый уровень владения профессией. Это значит, что я должен выбрать с юности такую стезю, совершенствоваться, учиться, стать дворецким (батлер — это дворецкий по-нашему) низшего ранга, потом среднего…

Кем хочешь стать? Обер-лакеем! Вот она, профессия нового тысячелетия. Как-то за годы социализма мы успели о таком забыть. С другой стороны, властям слуги были нужны всегда, и сегодня мы видим, что лакейства в сфере, например, СМИ у начальства предостаточно. Так что, может быть, просто лакеем быть даже честнее. И, возможно, выгоднее».

Напомним, ранее о том, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями являются батлер, водитель грузовика и няня-воспитатель, сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные сайта «Работа.ру». По данным рекрутеров, зарплату в размере 200−500 тыс. руб. готовы платить работодатели VIP-управляющему домашним хозяйством (батлеру), водитель с личным грузовым транспортом может заработать ежемесячно 200−360 тыс. руб, а няне-воспитателю, которая будет работать в США, в семье русских, предлагают работу за 300 тыс. руб.