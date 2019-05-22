Рим, 22 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Италии у себя на вилле задержан российский бизнесмен Андрей Смышляев, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Александро Мария Тирелли.

(сс) ulleo Итальянская полиция

По его словам, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

Отмечается, что бизнесмен, будучи директором компании «Трек», в декабре 2015 года заключил договоры на поставку товара на общую сумму 34,6 млн рублей. Однако мужчина не заплатил по обязательствам 2,85 млн рублей, после чего в марте 2016 года компания была объявлена банкротом.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Смышляев является главным свидетелем по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который обвиняется в неуплате 3,7 млн рублей налога.

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