Пермь, 23 мая, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Николай Наумов, известный зрителям по участию в играх КВН и роли Коляна Наумова в шоу «Реальные пацаны» на телеканале ТНТ, в национальном финале «Российской студенческой весны» выступил в качестве члена жюри направления «Региональные программы». Он дал комментарий корреспонденту ИА REGNUM по поводу выступлений участников конкурса 2019 года.

Studvesna.info Закрытие фестиваля «Российская студенческая весна»

Конечно. Меня удивили выступления некоторых команд, меня очень порадовала по плотности, по качеству, по актерскому исполнению команда Тверской области. Мне очень понравилась команда из Воронежа, они вообще факультет журналистики, но привезли такую удивительную региональную программу: с глубокой режиссурой, со сценарной работой, с потрясающим актёрским воплощением. Очень понравились наши ребята из Перми, которые показали удивительно стильную программу, насколько я вообще понимаю, что такое «стиль». Может быть, и не стоит им говорить про это, но мне показалось, что такую Пермь я ещё не видел. Мы играли в немного другую «Студенческую весну».

Нет, по своей сути он не отличается. Я имею в виду, что всё меняется, и это здорово.

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По большому счету смысл «Студенческой весны» остаётся тем же самым, но формы, содержание, подача, те же самые режиссёрские замыслы — как участники всё воплощают… Очень много впечатлений, ярких, положительных или даже, наоборот, каких-то негативных, когда одна из команд привезла странные для меня лично вещи. Пожалуй, вот так.

Непосредственно после финала я поеду домой к своей семье, буду вместе с близкими. А проекты… В компании Good Story Media я занимаюсь… Творчеством… (улыбается).

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Напомним, в 2019 году фестиваль «Российская студенческая весна» состоялся на базе платформы «Россия — страна возможностей». Его финал прошел в период с 14 по 19 мая 2019 года в Перми.

Гран-при конкурса завоевала команда Татарии, её участники смогли получить 25 наград. Для участия в финале «Студенческой весны 2019» в Пермь приехали 3 тысячи человек из 75 регионов России.