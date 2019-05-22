Пекин, 22 мая, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Общая стоимость активов пекинских государственных компаний превысила 5 трлн юаней ($723 млрд), по данным на конец 2018 года, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайская столица выполнила план по достижению стоимости суммарных активов госпредприятий в размере более 4,7 млрд юаней к 2020 году, более того, планы был даже перевыполнен с лихвой, сообщили в Комиссии Народного правительства города центрального подчинения Пекина по надзору и управлению за государственными активами.

С января по апрель 2019 года государственные предприятия, зарегистрированные в Пекине, суммарно получили 496 млрд юаней выручки, что на 11,3% выше, чем за тот же период годом ранее. Прибыль составила 30 млрд юаней, что аж на 23,8% выше, чем годом ранее.

Отметим, что операционные доходы госпредприятий Пекина достигли 1,6 трлн юаней в 2018 году, а прибыль удержалась на уровне 95 млрд юаней.