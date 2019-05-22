Красное Село, Санкт-Петербург, 22 мая, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Семимесячная девочка без присмотра взрослых была найдена 21 мая в доме по улице Бабушкина в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Возбуждено уголовное дело.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около пяти часов дня ребенка обнаружили граждане, которые немедленно позвонили в оперативные службы. Девочку отправили в медицинское учреждение, а полицейские выяснили личности предполагаемых родителей ребенка, сейчас ведется их поиск.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Максимальное наказание по ней — до одного года лишения свободы.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», предположительно, матери ребенка 20 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая женщина оставила в московской поликлинике двухлетнюю девочку. Правоохранители разыскали мать ребенка. Девочка была помещена в больницу. Матерью малышки оказалась 21-летняя женщина, гражданка Украины.