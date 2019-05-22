Якутск, 22 мая, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В России существует дефицит преподавания национальных языков, и проблема незнания народами страны русского языка, а на этом фоне инициатива преподавать русский в детсадах детям мигрантов выглядит странной. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Андрей Данилов, комментируя соответствующую инициативу Минпросвещения РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Эксперт констатировал, что у народов Якутии в частности и народов России в целом есть потребность в обучении детей родному языку как в школах, так и в детских садах. И наоборот, многие представители проживающих в России национальностей плохо знают русский. Есть потребность направлять деньги на то, чтобы организовать изучение ими языков.

«Да, я не спорю, с одной стороны это будет хорошая инициатива — чтобы люди понимали русский язык и могли на нём общаться с гражданами России. Но извините, мы в этого ребёнка вложим деньги, силы, труд, он уедет к себе обратно в Киргизию, Украину, Молдавию, Таджикистан, и русский язык забудет через полгода. Мы как-то можем вложения на наше образование и будущее нашей страны контролировать? Нам со своими бы языками разобраться и определиться, будем ли мы вкладывать деньги в образование своих граждан? Или мы сокращаем расходы на себя в пользу мигрантов. Об этом стоит задуматься», — уверен эксперт.

Он обращает внимание на то, что если приезжие из других государств получили гражданство, то стоит задуматься о том, чтобы преподавать их детям в детском саду русский язык, но и тут есть один важный момент — процесс получения гражданства должен быть непростым.

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«Чтобы получить гражданство в какой-нибудь другой стране, в тех же самых США, Канаде, европейских или азиатских странах, нужно пройти экзамен, уметь говорить на языке этого государства и историю знать. А если ты въезжаешь не поработать, у тебя на карте должны быть какие-то средства, которые гарантируют, что ты приехал туда не зарабатывать. Эта проблема остро стоит в России. В 90-ые все разбежались кто куда из общего государства, а теперь все пытаются обратно вернуться. Но может, тогда восстановим Советский Союз, в конце концов? Возможно, под другим названием — содружество независимых государств», — предложил политолог.

Андрей Данилов также отмечает необходимость следить за нелегальной иммиграцией, уменьшать ежегодный въезд мигрантов, а не увеличивать:

«В том числе если мы хотим развивать Дальний Восток, мы должны понять, хотим ли мы это делать за счёт своих или приезжих граждан? И вкладываться мы уже начинаем в мигрантов… И так уже в шутку говорят, что Москва — это Москвабад, недалеко и до Россиястана. Да, язык развивать полезно, но надо и внутри государства его продвигать».

Политолог обратил внимание и на то, что есть данные, по которым прирост населения в регионах идёт за счёт мигрантов, в то время как коренное население России сокращается.

«Потому что наши граждане имеют одного-двух детей, в то время как мигранты, приехавшие и получившие гражданство, имеют по 8−9 детей. В конце концов, надо поднимать и держать на уровне внутреннюю демографию России, а не поддерживать количество населения за счёт приезжих», — уверен Андрей Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ разместило на сайте госзакупок конкурс с целью подготовки преподавателей, которые будут учить русскому языку дошкольников, приехавших в Россию в качестве мигрантов. Из бюджета на эти цели намерены выделить 11,3 млн рублей.