Москва, 22 мая, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Рубль держится на удивление спокойно, несмотря на царящую на мировых рынках турбулентность. Пока инвесторы вовсю обсуждают возможные последствия очередного ухудшения отношений между США и КНР, российская валюта уверенно торгуется вблизи 64,40 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию: риск того что мировая экономика войдет в рецессию (прибавит всего 2,5% в 2019 году) крайне велик, в связи с чем популярностью пользуются такие защитные активы, как японская иена.

Всему виной торговая война между США и КНР: товарооборот между странами достаточно высокий, и ухудшение условий экспорта уже привело к нарушению цепочки поставок, которая затрагивает и другие страны (Германия, Тайвань, Южная Корея и т. д.). Производственная активность снижается по мере того, как все меньше предприятий тратят на инвестиции в производство, опасаясь снижения спроса на свою продукцию», — пояснил эксперт.

Тем не менее курс рубля продолжил укрепление в преддверии аукциона ОФЗ: в отличие от других активов развивающихся стран, отечественные бумаги все еще пользуются повышенным спросом, так как инвесторы ожидают снижения ключевой ставки ЦБ и стараются урвать облигации по привлекательным условиям.

«Поддержку курсу оказывают и цены на нефть: страны — участники ОПЕК готовы и дальше сокращать поставки, так что потенциал для дальнейшего роста стоимости присутствует. Дополнительным поводом для оптимизма является заявление представителя Минфина о крайне комфортном курсе рубля.

По его словам, текущая стоимость валюты несколько слабее, чем рассчитывали во время верстания бюджета, а значит необходимости в искусственном занижении курса нет. В отсутствие неприятных сюрпризом рубль вполне может попробовать укрепиться до отметки 64,30 за доллар», — считает Николаев.

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