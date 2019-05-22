Грозный, 22 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Чеченский футбольный клуб «Ахмат» получит 600 млн рублей в качестве спонсорской помощи. Денежные средства поступят в 2019 году от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эту информацию подтвердили в клубе, пишет портал Sportbox.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Фонд является нашим генеральным спонсором. Что касается суммы, то эту информацию мы разглашать не будем. Все эти данные мы подаем при регистрации», — цитирует портал гендиректора ФК Ахмеда Айдамирова.

Напомним, в настоящее время «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 баллами после 29 туров.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров следит за судьбой клуба, являясь в настоящее время его почётным президентом. Ранее, в 2004 — 2011 годы он занимал должность президента команды «Терек», которую в 2017 году он предложил переименовать в честь своего отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

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