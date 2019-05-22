Соледар, ДНР, 22 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 21 единицу боеприпасов, сообщили 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел из миномета

ВСУ открыли огонь на горловском и мариупольском направлениях. Они выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты имени Гагарина, Озеряновка), Украинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ни жертв среди мирных жителей, ни разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 49 единиц боеприпасов, обстреляв, в частности, Васильевскую насосную станцию.

Читайте также: ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию — СЦКК ДНР