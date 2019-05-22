Гуанчжоу, Китай, 22 мая, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у компании Boeing в связи с задержкой поставки самолетов Boeing 737 Max после приостановки их полетов, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

Авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу на юге Китая, приостановила коммерческие полеты 24 самолетов Boeing 737 Max с 11 марта и запросила как можно скорее провести переговоры с американской компанией о плане выплат компенсаций.

Китай одним из первых приостановил коммерческое использование самолетов Boeing 737 Max 8 после трагического случая с одним из таких самолетов, принадлежавшим эфиопской компании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Крушение нового самолета стало уже вторым с того момента, как лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в октябре 2018 года. Эти два случая привели к приостановке полетов этих самолетов из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что 21 мая китайская авиакомпания China Eastern Airlines также запросила компенсацию у Boeing в связи с тем, что у нее простаивают 14 самолетов 737 Max, а также была отложена поставка еще партии новых самолетов.

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