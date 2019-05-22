Осло, 22 мая, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Норвежская компания Opera Software разрабатывает первый в мире игровой браузер. Принять участие в его бета-тестировании можно уже сейчас, сообщается на официальном сайте проекта Opera GX.

(сс) Bjoertvedt Opera Software. Штаб- квартира в Осло

Браузер создаётся для работы с игровыми веб-приложениями. Представители компании-разработчика пока не сообщили первых подробностей работы GX, однако, по их словам, программа «скоро» станет доступна.

Уже сейчас любой желающий может пройти регистрацию на официальном сайте Opera GX и получить ранний доступ к проекту. Вероятно, количество пользователей GX во время бета-тестировании будет ограничено.

Напомним, компания Opera Software знаменита созданием одного из самых популярных интернет-браузеров в мире — Opera. За годы существования (разработан в 1994 году) браузер был портирован на множество платформ: PC, смартфоны, а также игровые консоли Nintendo DS и Wii.